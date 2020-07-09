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Kilis'te korona virüsten tedavi gören hasta sayısı 65'e yükseldi

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 526 pozitif vaka tespit edildiği, 397 kişinin iyileştiği, hastanede 65 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 57 kişi olduğu bildirildi.

Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 526 pozitif vaka tespit edildiği, 397 kişinin iyileştiği, hastanede 65 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 57 kişi olduğu bildirildi.


Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 526 kişide pozitif vaka tespit edilirken bu vakaların 397'nin tedavi olup taburcu edildi. Yeni vakalarla birilikte 65 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 57 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu öğrenildi. Tedavi edilenlerden 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, bir kişi entübe, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti.


Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

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