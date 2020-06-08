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Kilis'te korona virüsten tedavi görün hasta sayısı 18'e yükseldi

Kilis’te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 279 pozitif vaka tespit edildiği, 259’nun iyileştiği, hastanede 18 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kilis'te, korona virüsün çıktığı günden bu yana 279 pozitif vaka tespit edildiği, 259'nun iyileştiği, hastanede 18 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 279 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 259'nun tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 18 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.

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