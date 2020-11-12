Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Kilis'te korona virüs vaka sayısı 5 bin 794'e, ölenlerin sayısı 101'e çıktı. Artan vakalar üzerine ise kent genelinde denetim ve uygulamalar sıklaştırıldı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 101'e yükseldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor.

Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis'te 5 bin 794 vaka sayısına ulaşılırken, 24 kişinin yoğun bakımda ve 6 kişinin de entübe olduğu bildirildi.