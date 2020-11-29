Kilis'te koronadan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

Kilis'te korona virüs vaka sayısı 8 bin 906'ya, ölenlerin sayısı 164'e çıktı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Kilis Valiliği kent genelinde bir dizi karar aldı. Kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 164'e yükseldiği kentte Kilis Devlet Hastanesinde 301 kişi tedavi görürken, 33 kişinin yoğun bakımda, 11 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda denetim yapıyor. Güvenlik güçleri, araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis'te 8 bin 906 vaka sayısına ulaşılırken, 33 kişinin yoğun bakımda ve 11 kişinin de entübe olduğu bildirildi.