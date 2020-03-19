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Kilis'te Kronik Böbrek Hastalığı bilgilendirme yapıldı

Kilis’te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kronik Böbrek Hastalığına karşı öğrenciler bilgilendirildi.

Kilis'te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kronik Böbrek Hastalığına karşı öğrenciler bilgilendirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından liselerde okuyan öğrencilere, Böbrek sağlığı ve Beslenme ”konularında öğrencilere eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünyada ve Türkiye'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Bu kapsamda İlimiz merkezindeki liselerde Böbrek sağlığı ve Beslenme konularında öğrencilere eğitim verilerek farkındalık oluşturulmuştur” denildi.

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