İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te "Kudüs" konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi“Kudüs Tarihi ve Siyonizmin Kudüs’ü Yahudileştirme Planı” konulu bir konferans düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi“Kudüs Tarihi ve Siyonizmin Kudüs'ü Yahudileştirme Planı” konulu bir konferans düzenlendi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Arapça İletişim Topluluğu girişimiyle “Kudüs Tarihi ve Siyonizmin Kudüs'ü Yahudileştirme Planı” konulu bir konferans düzenlendi. Ürdün Zeytuna Üniversitesinden Dr. Haldun Al Habaşine'ye sunumunu Arapça olarak gerçekleştirirken, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arş. Gör. Sait Söylemez yaptığı çevirilerle konuşmacıya eşlik etti. Kudüs şehrinin ehemmiyetine değinen Dr. Habaşine, Kudüs'ün ilk sakinlerinin Jebusitler olduğunu söyleyerek tarih boyunca bu topraklara hâkim olan devletlerden bahsetti. Habaşine, Planlama ve Oluşum, İnşa, Yeni Devletin Yayılma Süreci, Yerleşme ve Hegemonya olmak üzere dört bölümde incelediği “Siyonizm Projesinde Kudüs” başlığında İsrail'in kuruluş sürecini anlatarak, "Kudüs, Siyonizm projesinin aklı ve kalbi konumundadır. Kudüs olmadan bu proje ruhsuz, kalpsiz ve kimliksiz bir cesede benzer” dedi.


Büyük, gelişmiş ve düzenli bir ülke olarak gördüğü Türkiye'nin diğer Arap ülkeleri tarafından örnek alınan bir ülke olmasını temenni eden Habaşine, “Bir İslam ülkesinin güçlülüğü diğer İslam ülkelerinin de güçlülüğü anlamına gelmektedir" diye konuştu.


Konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.