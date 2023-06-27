Kilis'te kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

Kilis'te Kurban Bayramı'na bir gün kala Kilis'teki canlı hayvan pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Kilis'te de Kurban Bayramı'nın arife gününde hayvan pazarında yoğunluk devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile kurbanlık almak için Kilis Merkez'de bulunan hayvan pazarına gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar.

Kurbanlığını aldığını söyleyen Abdi Filik, ‘‘Allah bu yılda nasip etti kurbanlığımızı aldık herkese nasip etsin her sene bu zamanlara çıkarsın. Bu sene de piyasamız normal'' ifadelerini kullanırken herkesin bayramını kutladığını belirtti.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarı girişinde tedbir alarak trafik akışını sağladı.