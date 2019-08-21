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Kilis'te kurutmalık patlıcanlar ile biberler piyasada

Kilis’te, yeni mahsul patlıcan ile biber hasadıyla birlikte patlıcan ile biberler kurutmalık olarak değerlendiriliyor.

Kilis'te, yeni mahsul patlıcan ile biber hasadıyla birlikte patlıcan ile biberler kurutmalık olarak değerlendiriliyor.


Patlıcan ile biber hasadından sonra pazarlarda yerini almaya başlarken, patlıcanın kilosu 10-15 TL, biberin kilosu 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Patlıcanlar, Kilisli ev hanımları tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Biberler ile kurutularak bir kısmı toz biber olarak tüketilirken, bir kısmı da salçalık olarak kullanılıyor.

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