Kilis'te lokantalar kapanmada tam mesai yapıyor

Kilis'te kısıtlamadan muaf olan lokantalar paket servis şeklinde çalışırken bazı lokantalar ise hayırseverler tarafından fakirlere dağıtılan hayrat yemeklerini yaparak dağıtıyor.

Tüm Türkiye'de 17 günlük tam kapanma nedeniyle başlayan sokağa çıkma yasakları Kilis'te de uygulanıyor. Kilis'te paket servisi yapan lokantalar, müşterilerine iftar ve sahur vaktinde yemek götürüyor. Kilis'te bazı hayırseverler, lokantalarda yaptırdıkları hayrat yemeklerini iftardan önce fakir vatandaşların evlerine gönderiyor. Büyük kazanlarda gün boyu pişirilen yemekler fakir fukaraya dağıtılıyor. Lokantacı Erdoğan Aktaş, bugün itibariyle tam kapanma başladığını ifade ederek, “Daha önce kapılıydı iş yerimiz, sonra paket servise geçtik. Ramazan nedeniyle yeniden paket servise geçtik. İşletmemiz paket servis yapıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle bir organizasyon yapıldı, Ne alan belli, ne veren belli, garibanlara yemek dağıtıyoruz. Herkes gönlünden ne kopuyorsa sipariş veriyor, günlük 50 kişilik, 100 kişilik yemek siparişi veriliyor. Biz bu yemekleri akşama kadar yapıyoruz. Akşam da iftardan önce gariban ailelerin evlerine dağıtıyoruz” dedi.