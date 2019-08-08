Kilis'te Mahir Eller Projesinin farkındalık toplantısı yapıldı

Kilis'te, Mahir Eller Projesi kapsamında mesleki yeterlilik ve belgelendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kilis ilinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi, işverenlere tanıtıldı. Nitelikli çalışan ve verimli üretim elde etmek amacıyla, OSB'lerde ve sanayi bölgelerinde farkındalık toplantıları süren Projenin, mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda Kilis'teki farkındalık toplantısı KİTSO Toplantı Salonunda düzenlendi. 6 Ağustos'ta Gaziantep'te işverenlere yönelik gerçekleştirilen toplantı serisi Kilis'te devam etti.

Mesleki belgelendirme sınav süreçleri hakkında işverenler bilgilendirildi

Mesleki belgelendirmenin öneminin, zorunlu alanların, MYK mevzuatının, sınav ve belgelendirme süreçlerinin ve sağlanan teşviklerin anlatıldığı ‘Mahir Eller Projesi Bilgilendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını KİTSO Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar yaptı. KİTSO Yerel Oda Koordinatörü Aydan Dinler tarafından Mahir Eller Proje Sunumunun yapıldığı toplantı, GASBEM Uzmanı Naci Muz'un ‘Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinin' katılımcılara bilgilendirmesi ile devam etti. Çok sayıda Kilisli işverenin katıldığı toplantı soru ve cevap bölümü ile son buldu.

“Sanayide nitelikli çalışan açığını gidermek ekonomi için büyük önem arz ediyor”

Sanayide nitelikli çalışan açığını gidermenin hem ülke ekonomisi hem de Kilis ekonomisi için büyük önem arz ettiğini söyleyen KİTSO Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, ‘Mahir Eller Projesi Bilgilendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “KİTSO olarak Kilisli sanayicilerin ihtiyaç durdukları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımıza “Mahir Eller Projesi” ile devam ediyoruz. Mesleki yeterlilik sistemi, işgücü piyasasının beklentileri doğrultusunda uygun meslekleri belirliyor. Bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri tespit ve tescil ediliyor.”

“Günümüzde zorunlu olmasa dahi iş hayatında bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri isteniyor”

“Zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, iş hayatında bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir” diyen GASBEM Uzmanı Naci Muz, ‘Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçleri' hakkında şu bilgileri verdi:

“GASBEM, 2018 yılından bu yana ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşu olarak hizmet veriyor. GASBEM olarak makine bakımcısı, çelik kaynakçısı, köprülü vinç operatörü, tekstil makineleri operatörleri, plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinesi operatörleri, talaşlı imalat çalışanları, elektrik işleri çalışanlarını belgelendiriyoruz.

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı veriyor. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımı vardır. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor.Bireyleri kariyer yolunda öncelik tanıyan MYK Belgesi ayrıca olası iş kazalarını engellemek adına kişilerin yaptığı işlerde yetkinliklerinin belirlenmesini sağlıyor. Bu bakımdan MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor. Ayrıca alınan belge tüm AB üye ülkelerinde geçerli olmakla birlikte belge sahibi kişiler bu ülkelerde de yetkinliklerini kolaylıkla ispat edebiliyor.”

Kilis'te bin 500'e yakın kişinin becerileri tespit edildi

Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Kilis'te bugüne kadar bin 352 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı. Kilis'te beceri haritası çıkartılan kişiler çoğunlukla inşaat, makine imalat, mobilya, ayakkabı, otomobil yan sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışıyor.

Kilis'te bugüne kadar TOBB MEYBEM ve GTO Destek A.Ş. Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi. Bundan sonraki dönemde de proje kapsamında anlama sağlanan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirilecektir.

15 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırılacak

“Mahir Eller Projesi” yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor.

Kilis toplantısında Mahir Eller Proje sunumunu yapan KİTSO Yerel Oda Koordinatörü Aydan Dinler şu ifadeleri kullandı:

“Proje kapsamında, Kilis ili de dahil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen mesleki belgelendirme konusundaki farkındalık toplantıları serisi ve belgelendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırmasına, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.”