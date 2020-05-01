İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te maske dağıtımı sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından üretilen maskelerin dağıtımı sürüyor.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un talimatıyla günde üretilen 15 bin maskenin dağıtımı toplumun bütün kesimlerine yönelik gerçekleştiriliyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgın sürecinde, maske spekülatörleri ve bazı fırsatçılıklar sebebiyle maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanmasından sonra Kilis Belediyesi tarafından üretilen günlük 15 bin maskenin dağıtımı sürüyor. Kilis Belediyesi tarafından mahalle muhtarları, kurumlar, esnaf odaları ve sivil toplum örgütleri, aracılığıyla Kilis halkına ücretsiz maske dağıtım hizmetine devam ediyor. Son olarak Memur-Sen Kilis İl Temsilciliğine üyelerine dağıtılmak üzere maskeler teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.