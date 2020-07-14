Kilis'te maske kullanma zorunluğu

Son dönemlerde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Kilis'te alınan karar ile kentte genelinde maske kullanma zorunluğu getirildi.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Kilis Recep Soytürk başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan yapılan açıklamada, kent genelinde maske zorunluğunu getirildiği duyurularak, "14 Temmuz 2020 Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece saat 24:00'dan itibaren ikinci bir karara kadar İlimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde tıbbi, bez maske takmalarına, kolluk birimlerince uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, belirtilen sınırlamalara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir” denildi.