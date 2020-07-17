Kilis'te maske takmayanlara ceza kesiliyor

Kilis'te, vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle maske takmayanlara yönelik ceza kesiliyor.

Kilis Valiliği tarafından 15 Temmuz tarihinden itibaren kentte maske takmanın mecbur olduğunu uymayanlara ceza kesileceği açıklamasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama yaparak, maske takmayanlara ceza kesiyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maskesiz gezen vatandaşlar ile motosiklet ve araç kullanırken maske takmayanlara yönelik uygulama başlattı.

Bazı kişiler uygulamadan haberleri olmadığını iddia ederken, bazıları da cezadan kurtulmak için üzerinde kimliği olmadığını ifade etmesine karşın maske takmadıkları gerekçesiyle 900 TL para cezası kesildi. Polisin uygulamalarını sıklaştırarak devam edeceği bildirildi.