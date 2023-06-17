İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te mera yangını korkuttu

Kilis’in Polateli ilçesinde mera yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kilis'in Polateli ilçesinde mera yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangın, Polateli ilçesi Yeşil Pınar köyü yakınlarındaki köyün ortak kullanım alanı olan merada çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kayalık alanlardaki kuru otlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan köylüler, durumu ekipleri bildirdi. Yangın, olay yerine gelen ekipler ve köylülerin çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları yapıldı.

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