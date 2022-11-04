İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te metruk binada 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tahtalı Köy'deki metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan 1 otomobil ve 13 adet cep telefonu da ele geçirdi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç Müdürlüğüne gönderilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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