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Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı

Kilis’te 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Kilis'te 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.


Kilis Valiliği organizesinde gerçekleştirilen Milli Birlik yürüyüşüne Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

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