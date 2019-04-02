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Kilis'te milli eğitime 5 yeni araç

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 5 araç tahsis edildi.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 5 araç tahsis edildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, arasında yapılan protokol ile Fırat kalkana bölgesinde Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından alınan beş teslim edildi.


İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, “Fırat kalkana bölgesinde Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaremizden araçların alınması aşamasında emek veren Valimiz Recep Soytürk Genel Sekreterimiz Ramazan Sümer'e teşekkür ediyorum” dedi.

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