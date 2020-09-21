İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te mısır hasadı başladı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde mısır hasadına başlandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde mısır hasadına başlandı. Elbeyli'de barajdan sulama yapılmaya başlandıktan sonra mısır ekenlerin sayısında artış yaşandı.


Elbeyli ovasına yemlik ve tohumluk olarak ekilen mısırın hasadına başlandı. Kayacık Barajından sulanan Elbeyli ovasında üreticiler ikinci ürün olarak mısır ekerken, bazıları da yılda iki kez mısır üretimi yapıyor. Mısır hasadı bu ay içerisinde tamamlanacak. İkinci ürün olarak ekilen mısırın da Kasım ayı içerisinde hasat edilmesi bekleniyor.


Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, “Elbeyli bölgemizde yoğunluklu olarak yetişen mısır dönümüne 800 ile bin 500 ton arasında ürün vermektedir. Bazı yerlerde rekolte düşük, bazı yerlerde rekolte iyi, genel olarak rekoltemiz iyidir. Yemlik ve tohumluk olarak, piyasaya giren mısır, yoğunluk olarak yemlik olarak mısır, üretiliyor. Silajlıkta mısır para etmeyince genelde üreticilerimiz yemlik olarak piyasaya sürüyorlar. Ortalama 1 TL 30 kuruşa Gaziantep piyasasına satılıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.