Kilis'te, Modern Basınçlı Sulama Sistemleri'ne 1.2 Milyon TL hibe

Kilis'te, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında bireysel sulama sistemleri için 111 projeye 1.2 Milyon TL hibe desteği sağlanarak 2 bin 566 dekar tarım alanın daha suyla buluşacağı bildirildi. Hibe programı kapsamında Kilis'te 131 başvuru yapılırken, 111 proje başvurusu uygun görülerek Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuru Kökçüoğlu, Modern basınçlı sulama sistemlerine verilen hibe desteğinin amacının tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu ifade ederek, “Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmektir. Program kapsamında İlimizde 111 Modern Basınçlı Sulama Sistemleri projesi kabul edilerek Bakanlığımıza gönderilmiş, İlimize ayrılan bütçe doğrultusunda 78 projemiz asil ve 33 projemiz ise puanlama sırasına göre yedek olarak belirlenmiştir. Projelerin tamamlanmasının ardından İlimizde çiftçilerimize toplamda 1.2 Milyon TL hibe desteği sağlanarak 2 bin 566 dekar tarım alanımız daha suyla buluşturulacaktır. Projelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.