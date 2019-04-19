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Kilis'te motosiklet denetimleri arttı

Kilis’te, trafik ekipleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte motosikletler üzerinde uygulamalarını sıklaştırdı.

Kilis'te, trafik ekipleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte motosikletler üzerinde uygulamalarını sıklaştırdı.


Kilis'te motosiklet sürücülerinin artan kural ihlalleri nedeniyle Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde şok uygulamalar yapıyor. Ekipler denetimlerde abartı ses çıkartan motosikletlerin egzozlarını çıkararak, ehliyeti olmayan sürücülere ceza yazıldığı, denetim ve uygulamaların süreceği bildirildi.

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