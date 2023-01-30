Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kilis'te seyir halinde bulunan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 79 EB 618 plakalı motosiklet ve Hatice Kübra K.'nın kullandığı 16 ADL 392 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü H.K. olay yerinde fenalık geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.