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Kilis'te motosiklet sürücülerine sosyal mesafe kuralı

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde motosiklete 1 kişinin binmesine izin veriliyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde motosiklete 1 kişinin binmesine izin veriliyor.


Kilis'te korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletler üzerinde uygulama yapılıyor. Motosikletlere 1 kişiden fazla binilmesine izin verilmezken, aynı motosiklete birden fazla kişinin binmesi durumunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulanıyor. Motosiklet sürücülerinin bir kısmı uygulamadan memnun olduklarını, bir kısmı ise mecburen motosiklete bindiklerini ifade etti.

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