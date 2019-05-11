İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te motosikletler yük taşımak için kullanılıyor

Kilis’te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kilis'te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluşturuyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, tüm araçların yüzde 50'si motosikletlerden oluşuyor. Bazı vatandaşlar motosikletlerini yük taşımak için de kullanıyor. Bir motosiklet sürücüsü 5 kişi ve eşyalar ile birlikte seyir ederken, biri motosiklet ile halı taşıyor, Bir başkası ise 3 kişi bindiği motosiklette 4 metre uzunluğundaki şeker kamışı ile trafikte seyir etmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.