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Kilis'te müteahhit 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kilis’te Vanlı müteahhit 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kilis'te Vanlı müteahhit 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki bir rezidansın 13 katında meydana geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine olay polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Rıdvan Kaplan'ı karın bölgesinden 6 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerinde öldüğü tespit edilen Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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