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Kilis'te nöbekti eczane sayısı arttırıldı

Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi, hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceğini söyledi.


Kilis'in merkez nüfusunun 100 bini aşmasından sonra yasa gereği nöbetçi eczane sayısının 2'ye çıkması nedeniyle 8. Bölge Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi, düzenlediği basın toplantısında, nöbetçi eczane sayısının ikiye çıkarıldığını ifade ederek, “Yıllardır eczanelerde büyük fedakarlıklarla nöbet tutarak hemşehrilerimize hizmet etmekteyiz. Başlangıçtan beri ilimizde 1 eczane nöbet tutmaktadır. Meslektaşlarımızla yaptığımız toplantı sonucunda 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren hafta sonları, resmi ve dini bayramlardaki tatil günlerinde 2 eczanenin nöbet tutması kararlaştırılmıştır” dedi.


Sipahi, eczanelerde teknik donanım, personel konusunda gerekli çalışma yapılacağını ilaç stoku konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Kilisli hemşerilerimizin ilaca daha rahat erişmesinde kolaylık sağlamak için hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceklerdir” diye konuştu.

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