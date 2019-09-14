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Kilis'te öğrencilere meslek eğitimi

Kilis’te, Meslek Lisesi Öğrencilerine Geleceğim Mesleğim projesi kapsamında eğitim verildi.

Kilis'te, Meslek Lisesi Öğrencilerine Geleceğim Mesleğim projesi kapsamında eğitim verildi.


İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile hazırlanan Geleceğim - Mesleğim projesi kapsamında Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen Proje Yazma ve Hazırlama eğitiminin ikinci ayağı olan Meslek Lisesi Öğrencilerine yönelik eğitim programı tamamlandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Şube Müdürü İbrahim Yağcı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fevzi Yaşar, eğitimin son oturumuna katılarak projeye katılan öğrencilere birer konuşma yaptılar.

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