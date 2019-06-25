Kilis'te öğretmen adaylarına eğitim atölyesi

7 Aralık Üniversitesinde “Çocuk ve Eğitim:Atölye Çalışmaları” konulu Okul Öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik eğitmen eğitimi atölyeleri gerçekleştirildi.

Üniversitenin Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen atölyelerde okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları çeşitli etkinliklere katılmanın heyecanını yaşadılar. Fakültenin konferans salonunda gerçekleşen açılış töreninde ise bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören de konuşan Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Simsar, atölyenin hayırlı olmasını diledi. Açılış konuşmasının ardından Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu önünde yapılan ikramlar yapıldı. Programa katılanlar, öğretim üyeleri tanışarak, sohbet etme imkanı da buldu.Ardından Çukurova Üniversitesi'nden misafir öğretim görevlisi olarak gelen Dr. Öğr. Üyesi Şule Erden "Müzede STEM Atölyesi", Adıyaman Üniversitesi'nden misafir öğretim elemanı olarak gelen Araştırma Görevlisi Ayşe Duran Yılmaz "Çok Kültürlü Ortamlarda Değer Eğitimi Çalışmaları" ve 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Simsar tarafından "Fen ve Matematiğin Doğası" isimli atölyeleri düzenledi. Öğle arasından sonra Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun tarafından "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak", Arş. Gör. Vakkas Yalçın tarafından "Tasarım Odaklı Düşünme: STEM Atölyesi" ve Arş. Gör. Hızır Dinler tarafından "Eğitim Sürecinde Yenilikçi Çözümler: Artırılmış Gerçeklik" isimli atölyeler düzenlendi. Katılımcılar düzenlenen atölyelere merakla ve ilgiyle katıldılar.

Atölyelerin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen kapanış töreninde Okul Öncesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Simsar, "Üniversitemiz, halkla iç içe olmak istiyor. Eğitim bizim uzmanlık alanımız, bu alanda Milli Eğitimde ya da özel kurumlarda aktif olarak görev alan tüm hocaların, bu ve ileride yapacağımız atölyelerle arkasındayız. Öğretmenlerin günlük eğitim akışlarındaki problemlerini uzmanlığımızla çözmek istiyoruz. Bu atölye çalışması, bizim için bir ilkti ama asla son değil. Bundan sonra katılımcıların talepleri doğrultusunda, ihtiyaçlarına göre alanında uzman öğretim görevlilerinin de katılacağı daha nice atölye ve destekleyici eğitimler düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik ve çalışmalar, katılımcıların katılım belgesi ve atölye düzenleyen hocalara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.