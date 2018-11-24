Kilis'te öğretmen günü etkinliği düzenlendi

Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Aleattin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Polat, daire amir ve müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Bambu Ağaç hikayesi anlatıldı. Aday öğretmenler adına yapılan konuşmadan müteakip emekli Mehmet Süreyya Kepekçi bir konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Polat ile Kilis Valisi Recep Soytürk gönün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin törenlerinin ardından TOBB Fen Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.