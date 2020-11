Kilis'te Öğretmenler Günü kutlamaları

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan yayımladığı mesaj ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milletvekili Dülger, yayımladığı mesajda öğretmenin bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırladığını belirtti. Dülger, mesajında “Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. ‘Bizler 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Kendilerine emanet ettiğimiz, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor, hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Öğrencilerimizin bizi biz yapan değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve tüm çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirecek, birlikte omuz omuza yürüyecek, eğitim adına yaktığımız meşalemizi nesilden nesle aktaracağız. Ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi, kendilerini eğitime ve öğrencilerine adamış olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, hayattan, dünyadan, gelecekten, insandan umudun kesilemeyeceğini, doğru yönlendirilmiş, iyi işlenmiş eğitilmiş bir insanın evreni değiştirme kudretini en iyi bilen mesleğin temsilcileri olan, Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle emekli öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" ifadesine ver verdi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise mesajında, öğretmenlerin kalpleri insan sevgisi ile dolu, mesleğini en iyi şekilde yapma gayreti içinde ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş fedakar kişiler olduğunu vurguladı. Başkan Servet Ramazan'ın mesajında, "Ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Her zaman sevgi ve saygıyla andığımız değerli öğretmenlerimizin en büyük mutluluk ve onur kaynağı, yetiştirdikleri öğrencileridir. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği vardır. Ülkemizin geleceğini onlar kurmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muallimler, yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' vecizesinde ifadesini bulan yeni nesillerin kıymetini en iyi bilen değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, ebediyete intikal etmiş olanları rahmet ve şükranla anar, emekli ve görevde olan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle saygılar sunarım" denildi.