Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandı

Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler günü Alaeddin Yavaşca Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve kurum daire amir ve müdürleri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmasından sonra Kilis Musiki Cemiyetinin müzik dinletinin ardından aday öğretmenler, yemin ettiler. Emekli öğretmenler adına İbrahim Halil Kepekçi'nin konuşmasının ardından, emekli olanlara belgeleri verildi.

Öğretmenler günü nedeniyle, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Başarılı öğretmenlere, çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.