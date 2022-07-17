Kilis'te orman denetimi

Kilis'te 1 Ekim tarihine kadar ormanlara girişin yasaklanırken, ekipler yaptığı denetimlerle vatandaşın yasaklara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Kilis Valiliği tarafından Orman yangınları ile mücadelede Kilis İli sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 8 Temmuz 2022 - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında yasaklanması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların uyup uymadığını denetliyor.

Sık sık ormanlık alanlarda denetim yapan ekipler, vatandaşların yasağa uyduğu belirtti.