Kilis'te ormanlık alanlara havadan denetim

Kilis'te, 1 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişin yasaklanmasından sonra jandarma tarafından ormanlık alanlar ile mesire alanlarında 7/24 saat esasına göre dronlu denetimler yapıyor.

Kilis Valiliği tarafından orman yangınları ile mücadelede Kilis sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 8 Temmuz 2022-1 Ekim 2022 tarihleri arasında yasaklandı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ormanlık alanlarda uygulama noktası oluşturarak, ormanlık alanlara girişlerin ve mangal yakmanın yasak olduğu, Resul Osman Mesire alanlarında da belediye tarafından tahsis edilen ocaklarda mangal yakılması konusunda dikkatli olunması için vatandaşları bilgilendiriyor. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanları dron ile izlerken, motorize ekipler, ormanlık alanlarda devriye gezerek vatandaşları orman yangınları konusunda uyarıyor.

Vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulamalarından memnun olduklarını, ormanların korunmasının önemli olduğunu dile getirerek, denetimlerin caydırıcı olacağını ifade ettiler.