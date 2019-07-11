Kilis'te ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu toplandı

Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, Meteksan Temsilcisi Doç. Dr. Halil Aldemir ve ÖSYM Koordinatörlük Kayıt ve İdari İşler Sorumlusu Bülent Yimenicioğlu katıldı.

Toplantıda 14 Temmuz'da Kilis genelinde yapılacak olan KPSS Lisans sınavında güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesi için alınacak önlemler ile elektrik kesintisinin olmaması ve sınav yapılacak yerlerde gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.