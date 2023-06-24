Kilis'te otobüs şoförleri bilgilendirilirdi

Kilis'te trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatiline az bir süre kala onlarca yolcu taşıyan otobüs şoförlerine ve firma sahiplerine bilgilendirme yaptı.

Okulların kapanmasıyla ile birlikte tatilcilerin yolculuğu da başladı. Yıllık iznini kullanan vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Otobüs firmaları ise artan talebi karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Bu çerçevede, trafiğe çıkacak otobüs şoförleri ve firma sahipleri ile bir araya gelen Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubede görev yapan Trafik Ekipleri Kurban Bayramında şoförlere ve firma sahiplerine trafikte dikkat etmeleri konuları hatırlatmak amacıyla bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede şoför ve firma sahiplerine, toplu ulaşımın merkezinde yer alan şehir ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması, firma yetkililerin araçlardaki her türlü eksiklerin giderilmesi ve araç sürücülerinin mesleki yeterlilikleri ile kurallara uymaları konusundaki hassasiyetleri takip edilerek trafik ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme yaptı.