Kilis'te otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Kilis'te 2 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nden ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki galeriden 2 otomobili çalınmasından sonra hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı. Otomobilleri çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.K. ile H.K, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Biri Gaziantep'te terk edilmiş olarak bulunan 2 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.