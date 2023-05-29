İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kilis’te otomobil ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobil ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Büşra G.Ü (30) yönetimindeki 01 ACA 553 otomobil ile E.Ş. (16) yönetimindeki 79 AAZ 100 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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