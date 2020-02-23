Kilis'te, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 44 ABF 695 plakalı otomobil Kilis-Gaziantep Karayolu Söğütlüdere mevkiinde sürücüsünün kaygan zeminde direksiyonu kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü E.B. ile Z.B. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.