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Kilis'te “oyun sokağı” açıldı

Kilis’te çocukların oyun oynayabileceği "Oyun sokağı" hizmete girdi.

Kilis'te çocukların oyun oynayabileceği "Oyun sokağı" hizmete girdi.


Kilis'te bir ilk olan oyun sokağının açılışı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Erkmen, Çocukların oyun oynayacağı sokakların sayının attırılacağını ifade ederek, "Çocuklarımız bizlerin her şeyidir. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu oyun sokakları çok önemlidir. Sağlıklı, nesiller yetişmesi için bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


Çocuklar açılan oyun sokağında gönüllerince eğlendi.

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