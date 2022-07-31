Kilis'te park, refüj ve bulvarlar yaz bakımı

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, mesire alanları, parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarımları yapılıyor. Mesire alanı parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımını yapıyor.

Refüjlerdeki ağaçlarda şekil veren görevliler, sabah ve akşam saatlerinde sulama yapıyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam edeceği bildirildi.