Kilis'te parklar refüj ve bulvarların bakımları yapılıyor

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Refüj ve bulvarlar ile parklar gece gündüz çimler ile ağaçlar sulanıyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Mesire ve piknik alanlarının vatandaşların yoğun şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte belediye çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine yerleştiriliyor.