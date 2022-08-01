Kilis'te pide fırınların bacaları denetlendi

Kilis'te, pide fırınlarının bacalarında filtre denetimi yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan pide fırınlarında denetim yaptı. Pide fırınlarının bacalarında filtre olup olmadığı fırınların bacalarının olduğu yere çıkılarak denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacalarında filtre olmayanlara veya filtresi kısa olanlara uyarıda bulunarak süre verildi.

Vatandaşların ihbarları üzerine denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınları ile ilgili denetimlerinin artarak süreceğini, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.