Kilis'te roketli saldırı

Kilis'te dün gece roketli saldırının gerçekleştirildiği Öncüpınar Sınır Kapısı ve çevresine bugün 7 roket daha düştü.

Tel Rıfat bölgesinden, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin dün gece saldırı düzenlediği Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı çevresine 7 roket atıldı. Roketlerin 3'ü Türkiye tarafındaki boş araziye, 4 tanesi de Suriye tarafına düştü. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.