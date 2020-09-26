İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren işyerleri uyarılarından ardından kapatılıyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde mayıt dışı çalışarak, iş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine karşı denetimleri attırarak sürdürüyor. İlk önce uyarıda bulunan esnaflar, verilen süre içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde iş yerleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek iş yerleri katapılıyor. Zabıta ekipleri, Hiçbir kaydı olmayan işyerlerine yönelik çalışmalar yapıldığı, kaydı olmayan işyerleri kapatıldığı bildirildi.


Kayıt dışı istihdamla mücadele de çalışmalarımız kararlılıkla devam ettiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.