Kilis'te “Şehir Buluşmaları”

Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bir gurup milletvekilleriyle birlikte Kilis'e geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli beraberinde MKYK Üyeleri Cüneyt Yüksel, Emre Ete, Resul Kurt, Burhan Sakallı, İl Koordinatörü Abdurrahman Döğücü, İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından verilen yemekte partililer ile bir araya geldi. Milletvekilleri, Kilis kent merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelirken, Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kilis'teki sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Canikli ile milletvekilleri Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları çerçevesinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlediler.