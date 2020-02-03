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Kilis'te şehiriçi minibüslerde kart dönemi

Kilis Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçın, Vatandaşların bugünden itibaren şehir içi dolmuşlarda para geçmeyeceğini kartla binileceğini söyledi.


Kooperatif Başkanı Ahmet Yalçın, Ocak ayı içerisinden itibaren hem kart hemde ücret ödeyerek vatandaşların minibüslere bindiğini ifade ederek, “Bugün sabah itibaren kart ile minibüslere binmeye başladılar. Para ise bilinmeyeceği için vatandaşlarımız Kart 79 çıkartmaya çağırıyorum. Kart 79'un faaliyete geçmesinde Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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