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Kilis'te şehiriçi minibüslere sadece kartla binilecek

Kilis Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçın, 1 Şubat tarihinden itibaren şehir içi dolmuşlarda para geçmeyeceğini kartla binileceğini söyledi.


Kooperatif Başkanı Ahmet Yalçın, bir süredir hem kart hemde ücret ödeyerek vatandaşların minibüslere bindiğini ifade ederek, “1 Şubat Cumartesi gününden itibaren kart ile minibüslere binilecek. Kart almayan vatandaşlar, kartlarını para yüklesinler. 1 Şubat tarihinden itibaren minibüse binerken ücret alınmayacak. Vatandaşlarımızı Kart 79 çıkartmaya çağırıyorum ”dedi


Kooperatif Başkanı Ahmet Yalçın, kart 79'un faaliyete geçmesinde Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un desteği bulunduğunu da hatırlatarak, "Başkanımızın ilerleyen günlerde akıllı duraklar yapacaklarını açıklamaları bizleri memnun etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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