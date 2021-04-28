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Kilis'te servisler denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlemeye devam ettiği bildirildi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren personel servisleri ve ücretsiz servis araçları pandemi kuralları çerçevesinde denetlenmeye devam ediliyor. Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Kovid-19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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