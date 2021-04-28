Kilis'te servisler denetlendi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren personel servisleri ve ücretsiz servis araçları pandemi kuralları çerçevesinde denetlenmeye devam ediliyor. Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Kovid-19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi. Denetimlerin süreceği bildirildi.