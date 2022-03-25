İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te seyir halindeki tır alev topuna döndü

Kilis-Hatay karayolunda seyir halindeki bir tır elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.


Edinilen bilgiye göre, 63 TH 340 plakalı tırın sürücüsü H.T. Sabunsuyu mevkiinde seyir ederken aracındaki yangını fark ederek tırı yol kenarına çekti. Kilis Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber eden sürücü, yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.


Tır kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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