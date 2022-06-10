Kilis'te ''Şiir ve Edebiyat" söyleşisi

kuruluş yıl dönümü nedeniyle "Kilis'te Şiir ve Edebiyat" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

4000 yıla yakın tarihi ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması bakımından Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olan Kilis'in şiir ve edebiyat geleneğinin konu edildiği söyleşi, Kilis Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Alpaydın, Uğur Elhan, İrfan Yılmaz Aksoy'un katılımı ve Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu'nun yönlendiriciliği ile gerçekleştirildi. Kilis'e değer katan kıymetli yazar ve şairler Kilis'te yeni yayımlamaya başladıkları Kilis Kültür ve Edebiyat Dergisi'ni tanıttılar. Kilis'in şiir geçmişine ve şairlerine değindiler. Şiire gönül verme maceralarını ve şiirlerinden örnekleri öğrencilerimizle paylaştılar. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in katılımcılara günün anısı olarak katılım belgesi takdim etmesiyle sona erdi.