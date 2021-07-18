Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

Kilis'te çocukların kavgasına büyüklerin karışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Odun Pazarı caddesi üzerinde Ali Osman Karabalık ile Y.B'nın çocuklarının kavga etmesi sonucu başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık'a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.